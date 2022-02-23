 

Гарнитура PlayStation VR2 скоро появится в продаже

23.02.2022, 0:35, Новости дня
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Первые детали PlayStation VR создатели раскрыли еще в начале 2022 года, а теперь Sony представила дизайн новых устройств. Прошлая версия шлема собрала множество положительных отзывов от игроков, поэтому разработчики оставили часть важных функций нетронутыми.

Помимо шлема виртуальной реальности, разработчики показали обновленный контроллер — PlayStation VR2 Sense. Благодаря специальной шарообразной форме, пользователи смогут полностью погрузиться в процесс и видеть игровой мир с обзором в 360 градусов.

Новая версия шлема весит меньше предыдущей. Среди обновлений также можно отметить улучшение вентиляционной системы. Разработчики рассказали, что новинка будет поддерживать 4К HDRТ. Точной даты выхода пока нет.



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