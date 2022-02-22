 

Палеонтологи говорят о существовании древнего континента Балканатолии

22.02.2022, 21:37, Новости дня
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По мнению палеонтологов, в глубокой древности существовал континент, условно названный Балканатолией из-за своего географического расположения. Подробнее об этом можно узнать в журнале Earth-Science Reviews.

Существует версия, что от 55 до 34 млн лет назад, в эпоху эоцена Западная Европа и Восточная Азия были двумя отдельными участками суши с отличной друг от друга фауной. Так, в европейских лесах обитали палеотерии – вымершая группа, напоминающая тапиров, Азию при этом наполняло многообразие видов, включая семейства млекопитающих, которые теперь можно встретить на обоих континентах.

Международная группа палеонтологов считает, что в течение всего эоцена регион современных Балкан и Анатолии являлся местом обитания наземной однородной фауны, отличной от видов, обитавших в Европе и Восточной Азии. В нее входили эмбритоподы – крупные травоядные, напоминающие современных гиппопотамов, а также сумчатые южноамериканского происхождения.



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