 

Великобритания намерена незамедлительно ввести экономические меры против РФ

22.02.2022, 14:30, Новости дня
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“Мы незамедлительно применим пакет экономических санкций, которые люди ожидают. Причем они будут нацелены не только на Донбасс, Луганск и Донецк, но и на саму Россию, российские экономические интересы”, – заявил Джонсон.

При этом британский премьер отметил, что это будет только первый пакет санкций против России, так как он ожидает еще больше “иррационального поведения РФ”.

“Я боюсь, что все доказательства того, что [президент России Владимир] Путин действительно склонен к полномасштабному вторжению в Украину и захвату и порабощению независимой суверенной европейской страны”, – добавил он.

Джонсон подчеркнул, что вскоре в Палате общин он расскажет о том, какие именно меры собирается принять Лондон.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями. 

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против “ЛДНР”, ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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