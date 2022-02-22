Эксперты рассказали, как лечить пострадавшие от снега деревья

Сломанная снегом молодая яблоня, груша, вишня или слива нуждается в спиле чуть ниже места слома, срез нужно зачистить и замазать садовым варом, советуют эксперты.

Срез нужно зачистить ножом и замазать этим раствором, у оставшейся части ствола, скорее всего, пробудятся так называемые спящие почки, сообщается на сайте издания «Шесть соток».

Из новых побегов надо отобрать один, самый крепкий и сформировать из него новый ствол и крону.

В случае отрыва сука у взрослого дерева рану нужно затесать острым топором или зачистить ножом. Затем поверхность раны нужно зачистить садовым варом и обвязать плотно мешковиной на зиму.

В случае расщепления крупного сука или половины ствола в узкой развилке дерево надо сжать, задвинуть на прежнее место, закрепить скобой или хомутом, а края раны обмазать садовым варом и обвязать на зиму мешковиной.

В случае небольшого надлома сука или ветки их необходимо вернуть в прежнее положение и закрепить в кроне шпагатом или тонкой проволокой. Место надлома также следует намазать садовым варом и закрепить своеобразной шиной.

Если нет садового вара, то можно применять густую смесь свежего коровяка с красной глиной и водой.