Сурганова отменила концерт в Казани после госпитализации
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Выступления российской скрипачки и певицы Светланы Сургановой в Казани и Нижнем Новгороде отменили после ее экстренной госпитализации, сообщили организаторы выступлений.
Сурганова почувствовала резкое ухудшение состояния 21 февраля, ее доставили в ближайшую больницу, передает Пятый канал.
Были отменены концерты в Нижнем Новгороде и в Казани.
Сообщение о госпитализации подтвердила директор исполнительницы Елена Жукова.
«Со Светланой все в порядке, она поправляется», – уточнила она.
Представители Сургановой сообщили, что те, кто не смог попасть на выступления, но купил билеты, смогут пройти по ним в новые даты концертов. Даты переноса пока неизвестны.
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