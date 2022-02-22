 

Сурганова отменила концерт в Казани после госпитализации

22.02.2022, 14:15, Новости дня
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Выступления российской скрипачки и певицы Светланы Сургановой в Казани и Нижнем Новгороде отменили после ее экстренной госпитализации, сообщили организаторы выступлений.

Сурганова почувствовала резкое ухудшение состояния 21 февраля, ее доставили в ближайшую больницу, передает Пятый канал.

Были отменены концерты в Нижнем Новгороде и в Казани.

Сообщение о госпитализации подтвердила директор исполнительницы Елена Жукова.

«Со Светланой все в порядке, она поправляется», – уточнила она.

Представители Сургановой сообщили, что те, кто не смог попасть на выступления, но купил билеты, смогут пройти по ним в новые даты концертов. Даты переноса пока неизвестны.



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