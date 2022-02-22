Штаб #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону рассказал о помощи эвакуированным

Руководители объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ рассказали о текущей ситуации в работе добровольцев с прибывающими в Россию через Ростовскую область вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой народных республик.

Менее чем за трое суток штаб распределил все волонтерские ресурсы по пунктам временного размещения, организовал точки для встречи людей на пунктах пограничного перехода, наладил систему сбора потребностей и распределения гуманитарной помощи. К добровольцам из южных регионов страны с каждым часов присоединяются товарищи из других территорий, в ближайшее время задействованы будут волонтеры практически со всех регионов, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав объединенного штаба вошли Ассоциация волонтерских центров, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский красный крест, Народный фронт, «Молодежка ОНФ», «Волонтеры – медики», «Волонтеры победы», «ДонВолонтер», «Молодая гвардия» Единой России, Волонтерская рота, фонд «Русь» и другие.

Как отметил соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, в первую очередь, сейчас нужны волонтеры-аниматоры для детей и волонтеры-педагоги, чтобы ребята не выпадали из школьной программы.

«Региональные власти вместе Министерством просвещения определяются с объемом учебников, которые будут переданы в пункты временного размещения, и учителями, а наши волонтеры из педагогических колледжей и вузов готовыми помогать в этой работе. Утром мы провели ВКС со всеми региональными ресурсными центрами добровольчества, региональными отделениями Российского Красного креста, исполкомами Общероссийского народного фронта и мобилизовали всех участниках движения #МЫВМЕСТЕ. Завтра такие штабы будут развернуты во всех регионах. У них две задачи: набрать резерв волонтеров для работы, особенно в тех регионах, которые принимают переселенцев, встретить и сопроводить в пункты временного размещения, оказать помощь на месте. И организовать сбор и распределение гуманитарной помощи», – рассказал он.

Координатор объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный, в свою очередь, заметил, что в части гуманитарной помощи получено около 10 тонн: детское питание, мясные изделия и вода. «Развезли груз по пунктам временного размещения. У нас сейчас работают около 1150 волонтеров. Основная их работа прием и сортировка гуманитарной помощи, выдача помощи людям и уточнения их нужд», – отметил он.

Подольный добавил, что каждый день приносит волонтерам новое понимание того, что требуется для минимального комфорта людей, временно оставшихся без дома. Задача волонтеров – систематизировать такие потребности, узнавать, что нужно людям. Например, 6-летнему Алексею Игнатову, воспитаннику школы-интерната из ЛНР за восемь часов предоставили специализированную инвалидную коляску.

Известно также, что открыт общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев с территории Юго-Востока Украины. Совершить пожертвование, оказать помощь, записаться в волонтеры можно на сайте мывместе.рф .

По словам председателя Российского Красного Креста Павла Савчука, организация получает обращения граждан с предложением оказать помощь вынужденным переселенцам. «Люди готовы помогать, поэтому сегодня в рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ мы открыли специальный счет для сбора пожертвований. Ростовская область первой начала принимать эвакуируемых людей, количество беженцев здесь наибольшее – поэтому собранные средства будут направлены на помощь в этом регионе. Но помогать и размещать у себя беженцев готовы и другие субъекты России. Получаемую помощь, при запросе, мы готовы будем распределять и на другие регионы, чтобы никто не остался без поддержки», – подчеркнул он.

Также по словам руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Евгения Козеева, в любой чрезвычайной ситуации налаживание всех механизмов занимает от трех до пяти дней. «Мы здесь находимся уже двое суток и у нас практически все отлажено, наши волонтеры владеют всеми видами компетенций и специальностей, которые необходимы, и могут даже проводить занятия по первой помощи и безопасности. Сегодня на 7 утра было 177 пунктов временного размещения, на 19.00 их уже – 199. Нам особенно важно оперативно получать информацию именно из новых пунктов временного размещения, чтобы мы могли туда направлять продукты питания и другие предметы, которые необходимы людям», – рассказал он.

Кроме того, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил, что «создать хорошее настроение детям – самая посильная задача для волонтеров». «Мы договорились в некоторых пунктах временного размещения о создании детских комнат: телевизоры поставить, сделать мягкое покрытие, зонировать комнаты для маленьких детей и ребят постарше. Первоначальный этап пройден, сейчас важно обеспечить людей комфортной средой. Следующее – мы должны наладить обучение, чтобы дети не прерывали учебный процесс», – добавил он.

На вокзалах в регионах РФ эвакуированных людей встречают объединенные волонтерские группы #МЫВМЕСТЕ и провожают на автобусы, такси, помогают добраться до родственников или ПВР. В составе волонтерских групп члены региональных команд «Молодежки ОНФ». Сегодня ребята работали в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Курской и Волгоградской областях, завтра включаются добровольцы еще 11 субъектов федерации. Также «Молодежка ОНФ» встречает вынужденных переселенцев на пунктах пограничного перехода и уже там стараются помочь тем, кому это необходимо.