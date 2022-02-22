 

За сутки в РФ госпитализировали 17,3 тыс. человек с коронавирусом

22.02.2022, 10:45, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 294, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 17294 человек, на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 135 172 случаев заболевания, в целом в РФ выявлено 15 657 928 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 164 293 человека, на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля. За это же время подтверждены 796 смертей.

За весь период зафиксировано 347 031 летальных исходов, выздоровели 12 657 025 человек.

В Москве за сутки выявлено 4 250 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 6 575.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 8835 человека с коронавирусом.



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