Оттава советует канадцам отказаться от поездок в Белоруссию

Канадское правительство порекомендовало гражданам страны по возможности отменить визиты в Белоруссию из-за «риска вооружённого конфликта» на Украине, передаёт CTV. Как напоминает журналист канала, на белорусской территории на данный момент находятся около 30 тыс. российских военнослужащих, прибывших туда для проведения совместных учений.

Власти Канады посоветовали гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию в связи с «риском вооружённого конфликта на Украине», пишет сайт CTV со ссылкой на опубликованные ранее на сайте канадского правительства рекомендации для выезжающих из страны.

Согласно документу, канадцам следует отказаться от визитов в Белоруссию без крайней на то необходимости не только из-за опасности конфликта, но и потому, что им может грозить «применение местного законодательства самочинным образом», упоминается в материале канала.

«Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг на территории Белоруссии крайне ограничены, — также говорится в рекомендациях. — Если вы уже находитесь в Белоруссии и ваше присутствие там не необходимо, вам следует рассмотреть возможность отбытия из страны коммерческими средствами транспорта».

По информации CTV, в документе отдельно рекомендуется «в связи с проведением совместных российско-белорусских учений» отказаться от поездок в регионы Белоруссии, удалённые менее чем на 50 км от границы с Украиной, включая Брест и Гомель.

Как напоминает журналист канадского канала, Белоруссия граничит с Россией и Украиной и рекомендации правительства были опубликованы на фоне быстрого роста напряжённости между Москвой и Киевом в последние недели.

В настоящее время на белорусской территории, по некоторым оценкам, находится 30 тыс. российских военнослужащих, прибывших, как заявляет Москва, для участия в военных учениях; между тем, хотя учения должны были закончиться в минувшее воскресенье, военные пока не выдвинулись обратно в Россию, что, по версии американских властей, подтверждает их заявления о подготовке Россией «вторжения» на Украину, передаёт CTV.