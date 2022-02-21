Троицкий: Все нелюбители Путина горячо одобрят признание “ЛДНР”. Это не то что “выстрел в ногу” – это пулеметная очередь по собственным нижним конечностям

ОРДЛО обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.

Судя по многому, Путин решил в отчаянной (сам рулил, дебил) ситуации “спасти свое лицо” истерикой по поводу ОРДЛО с последующим его, “ордла”, признанием независимым. (Которое признание, разумеется, ни одна страна мира, включая даже Вануату и Никарагуа, не поддержит). Все нелюбители Путина, включая меня, его здесь горячо одобрят, даже если постесняются признаться в этом вслух. Потому что это не то что “выстрел в ногу” – это дуплет или даже пулеметная очередь по собственным нижним конечностям. Во-первых, летит похоронка лелеемым Кремлем дурно пахнущим “Минским договоренностям”, что окончательно развязывает руки Киеву и затыкает рот всяким менжующимся немцам и французам – ура!

Во-вторых, что делать с несчастным Донбассом – чемоданом без ручки – и десятками (сотнями?!) тысяч фейковых, но вполне осязаемых “беженцев”? Представьте себе: всех женщин-стариков-детей из региона сгребли на юг России, всех призывного возраста мужичков поставили под ружье, а укро-бандеровцы так и не собираются нападать! Чо бл…дь делать? Заводы стоят, кафе не работают, тр…хать и нянчить некого… В городах и селах пусто. Проходят дни, недели в ожидании агрессии прихлебателей НАТО, а… тишина! Самим наступить на Украину, как Байден предсказал? Н-е-е-е – это Путину капут, воздержимся. Кажется, более идиотской ситуации в истории мировых войн еще не бывало.

В-третьих – а что же гордый и трудолюбивый российский народ? Мало того, что он в большинстве своем войны с Украиной не хочет (с чего бы это?), так он еще и не в восторге от нахлынувших шаромыжников, да и 10 тыс. халявы на лапу самому надо. Не будет не то что позорного “крымского консенсуса”, а будет прямо наоборот. К тому же – не могу сдержать восторг – какой харизматичный контрагент: Денис Пушилин! Толстозадое чмо, выползшее из-под пирамиды МММ. Вот теперь у нашего гениального геостратега и мегаполитика наконец-то достойная компания – Пушилин и Лукашенко! И все: гран-пахан Си брезгливо дистанцировался. В Бочаров ручей – и топиться.

Был бы я художником-карикатуристом, то вспомнил бы фильм “Человеческая многоножка” (кто не смотрел – не смотрите; жуть!) и нарисовал существо с головой Путина (лидер, как-никак), из жопы которого торчит шея следующего (ну, предположим, Сечина), и так далее – еще десяток таких головожопых, как сороконожка. Единый организм, расстрелянный во все ноги. И из последней голой дырки торчат флажки “ДНР” и “ЛНР”. Может, кто-нибудь с художественными способностями сподобится?

Источник: Артемий Троицкий / Facebook

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