 

Мундеп Дмитриева назвала объективными жалобы блокадников на плохую уборку снега в Петербурге

21.02.2022, 20:00, Новости дня
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Пожилые жители Санкт-Петербурга, пережившие блокаду Ленинграда, совершенно обоснованно жалуются на плохую уборку снега и непрофессионализм местных властей. Об этом заявила общественный деятель и муниципальный депутат Светлана Дмитриева.

Блокадники из-за проблем со здоровьем вынуждены большое количество времени проводить в своих квартирах, а нечищеные улицы и свисающие с крыш сосульки только усугубляют положение горожан. Они не могут выйти даже в собственные дворы, так как те завалены снегом и покрыты льдом.

«Несмотря на то, что сильных снегопадов уже давно не было, уборка до сих пор не произведена качественная, чтобы можно было ходить и не пострадать. Естественно, они же понимают, что, наверное, есть причины такой ситуации, и это вполне объективно, что они начали критиковать», — заявила Дмитриева.

Она посоветовала местным чиновникам слушать горожан и адекватно реагировать на их жалобы. Только при таком подходе может получиться плодотворный диалог.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, однако, предпочитает придерживаться совершенно другой тактики. Он раздает обещания, которым не суждено сбыться, и отказывается признавать существующие в городе проблемы.



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