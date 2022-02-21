Луганский информационный центр эвакуировал сотрудников из-за обстрела

Редакция Луганского информационного центра (ЛИЦ) эвакуировала работников, об этом сообщил главный редактор агентства Сергей Мешковой.

«Артиллерийская канонада в Луганске все мощнее, в редакции Луганскинформцентра дрожат оконные стекла, вечерняя смена агентства в целях безопасности эвакуирована из здания, сотрудники продолжат работу из дома», – приводятся слова Мешкового на сайте ЛИЦ.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские диверсанты с начала обострения в Луганской народной республике подорвали два газопровода.

Около восьми утра в Новоазовский район ДНР проникла украинская диверсионная группа, чтобы подойти вплотную к государственной границе с Россией, с ними в бой вступили республиканские подразделения.

В субботу власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.