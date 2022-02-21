 

Агрономы развеяли миф о бесплодной рассаде из соленых семян

21.02.2022, 19:37, Новости дня
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Семена солений физически не могут взойти из-за убитого при термообработке зародыша. Но если же такое все-таки произошло, то куст должен давать плоды, если за ним ухаживать должным образом, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные агрономы, комментируя появление в Сети информации о «фейковой рассаде».

В Сети появилась информация о том, что на рынке все чаще продается фейковая рассада. Ростки якобы выращивают из семян соленых огурцов или помидоров, листья их крепкие и зеленые, выглядят здоровыми, однако такие растения, по словам пользователей, впоследствии не плодоносят. 

«При солении огурцов и помидоров идет термическая обработка, зародыш погибает. Такие семена не могут прорастать. Если семя плодового растения прорастает, то неплодоносящим оно не может быть. Есть растения, где больше мужской формы, но все равно плоды завязываются, нет чисто мужских форм. Иначе они бы в природе выродились бы», – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Вячеслав Маслов.

Он подчеркивает, что любое живое растение должно воспроизводиться. Соответственно, не плодоносить выращенные из семян огурцов или помидоров ростки не могут. При этом он отмечает, что за ними следует ухаживать должным образом, и тогда урожай будет хорошим.

«Природой так не заложено. Есть у огурцов чисто женские линии, но они образуют плоды, которые также являются съедобными. Размножения в данном случае не идет генетически, но плоды мы все равно получаем», – объясняет специалист.

С ним также согласился агроном Михаил Воробьев, посчитавший, что прорастание семян солений невозможно. «Больше похоже на фейк какой-то, они физически не могут взойти», – заключил собеседник.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как уберечь ягодный урожай от вредителей. Для этого, необходимо тщательно следить за первыми признаками появления ягодной дрозофилы.



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