 

На Украине назвали «депортацией» эвакуацию жителей Донбасса

21.02.2022, 19:37, Новости дня
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Украинские правоохранительные органы завели уголовные дела по фактам якобы нарушения законов и обычаев войны. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала эвакуацию населения «депортацией».

«Под видом так называемой «эвакуации», для которой нет никаких оснований, осуществляется фактически депортация украинских граждан, которые являются гражданскими лицами, на территорию Российской Федерации. Среди них незащищенные категории наших граждан: дети-сироты, учащиеся интернатов, пациенты психоневрологических лечебных учреждений», – написала она в своем Facebook.

Генпрокурор добавила, что на «территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней осуществляется незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых «вооруженных сил ЛНР и ДНР».

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.

Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ. 

Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.



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