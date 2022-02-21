“Сними это немедленно”. В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой

“Все, время перемен настало! Меняю стиль, репертуар, прическу!” – написала она.

Видео было снято за кулисами проекта “Две звезды” на российском “Первом канале”.

Королева надела синее длинное платье с декольте и сделала высокую пическу.

Певица отметила, что сделала это по просьбе телезрителей, заявляющих, что она одевается не по возрасту. Она спела отрывок песни “Волга” из репертуара Людмилы Зыкиной. Также Королева в высокой тональности исполнила припев песни “Желтые тюльпаны” из собственного репертуара.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Наташа, никого не слушай, будь озорной девочкой! Всем не угодишь, молодость в душе и в глазах. Классная!” – прокомментировала подписчица zhanna_hairbeauty.

“Наташенька, сними это немедленно”, – посоветовала svetlananiknik.

“Наташа, смените срочно человека-стилиста! Одно платье хлеще другого! Если нет стилиста, заведите! Спросите у Аллы Пугачевой телефончик ее стилиста!” – написала olganik0510.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила ей въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.

Реагируя на запрет, певица выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину из-за того, что она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме “Домик на юге”, съемки которого проходили в Крыму.

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