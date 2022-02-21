Дело о взятках полицейским при съемках сериала «Чикатило» поступило в суд Москвы

Щербинский суд Москвы получил материалы дела в отношении гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова и бывших замначальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игоря Файзуллина и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина, обвиняемых по делу о взятке при перекрытии движения в Москве для съемок сериала о Чикатило.

«В суд поступили материалы уголовного дела Большакова, Файзуллина и Смолина. Первый обвиняется по трем эпизодам, связанным с посредничеством во взятках, а Файзуллин и Смолин – в получении взяток в крупном размере. Заседание суда запланировано на 10.00 мск 16 марта», – передает ТАСС сообщение суда.

Материалы в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Федорова выделены в отдельное производство, суд начнет их рассмотрение 15 марта. Кроме этого, в Дорогомиловский суд поступило дело бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова, и его подчиненного Виталия Фокина, которые обвиняются в причастности к эпизодам дела, вменяемым гендиректору ООО «Кино Групп».

По версии следствия, Федоров, Файзуллин, Кулишов и другие фигуранты дела получали через Большакова деньги за перекрытие автомобильного и пешеходного движения в Тимирязевском районе и центре Москвы, чтобы обеспечить безопасные условия для съемок сериала «Чикатило».

Напомним, в декабре 2020 года «Коммерсант» сообщил, что сразу четыре старших офицера столичной полиции стали фигурантами уголовного дела о взятках, которые они, по версии СК, получали за помощь в съемках одного из кинопроектов, посвященного маньяку Андрею Чикатило.