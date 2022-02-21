 

Euronews – «один из последних возможных шагов» — Макрон провёл телефонные переговоры с Путиным

21.02.2022, 0:13, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провёл переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт Euronews. По информации канала, в ходе двухчасовой беседы лидеры условились нарастить дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. При этом российский президент объяснил обострение ситуации на востоке Украины провокациями со стороны Киева.


AP

Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин по итогам состоявшихся в воскресенье телефонных переговоров договорились нарастить дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса, пишет Euronews.

Как подчёркивается в материале на сайте телеканала, представители французского лидера сообщили, что телефонный разговор между президентами, который в Елисейском дворце ранее называли «одним из последних возможных шагов во избежание крупного конфликта на Украине», продолжался 1 час 45 минут.  

По данным Euronews, в Кремле заявили, что российский президент в ходе разговора с французским коллегой связал рост напряжённости на востоке Украины с провокациями со стороны Киева, а также потребовал от Запада серьёзно отнестись к требованиям Москвы в области безопасности. «Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса», — также говорится в официальном заявлении Кремля, опубликованном по результатам встречи. 

Как стало известно от пресс-службы Елисейского дворца, господин Макрон, который сразу после переговоров с российским лидером позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, в ближайшие часы проведёт беседы с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом, а также, возможно, обсудит ситуацию с премьер-министрами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги, говорится в материале Euronews. 

Как напоминает корреспондент канала, РФ добивается от западных стран гарантий того, что НАТО прекратит расширение на восток, никогда не примет в свой состав Украину и другие бывшие республики СССР и сократит своё военное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. 

Резкое обострение ситуации на востоке Украины в эти выходные «подкрепило опасения западных стран», которые полагают, что Россия «ищет повод для того, чтобы вторгнуться в эту страну», пишет Euronews. Между тем, в Минске сообщили, что в связи с ухудшением обстановки в регионе начавшиеся 10 февраля совместные российско-белорусские учения, которые должны были завершиться в воскресенье, будут продолжены.  



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