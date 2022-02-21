Сегодня есть все основания для введения хотя бы части санкций, подготовленных Западом для России – Кулеба

Кулеба рассказывал о своих встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 19–20 февраля.

“Когда мне коллеги, которых я очень уважаю и ценю, говорили: “Давай выступим с заявлением в поддержку Украины”, я отвечал: “Коллеги, я очень благодарен, вы прекрасные люди, но мы не в той фазе. Мы не в той фазе, где достаточно просто сказать, что “мы рядом с Украиной”. Это хорошо, мы благодарны, но пора действовать”, – сказал он.

Украина предлагает партнерам действия на трех треках, сообщил министр. Он уточнил, что это дипломатия, новые поставки оборонной помощи для укрепления Вооруженных сил Украины, а также применение санкций.

“И да, я говорю уже официально. Есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для России, сейчас. Это наша принципиальная позиция. Момент наступил. Это очень важно сделать, потому что мы видим, как развиваются события. Именно сейчас нужно остановить Россию, применив превентивные санкции”, – добавил Кулеба.

По словам главы МИД, партнеры заверили его, что действия по этим трем направлениям будут.

“Мы в ближайшие дни и недели будем становиться еще сильнее”, – подчеркнул он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

19 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал обнародовать возможные санкции против РФ, которые хочет ввести в случае ее нового вторжения в Украину. По мнению Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.

Если Россия вторгнется в Украину, Британия введет санкции против отдельных лиц и стратегически важных для России предприятий, сказал Джонсон 19 февраля.

У России “в целом довольно хорошее представление” о том, какие Запад подготовил санкции против нее, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. Их цель, по словам Блинкена, в “первую очередь состоит в том, чтобы попытаться удержать Россию от начала войны”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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