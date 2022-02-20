Блинкен: Байден готов к контактам с Путиным в любом формате в любой момент, если это поможет предотвратить войну

По словам Блинкена, все, что может привести к фактическому вторжению, “похоже, имеет место”.

“Все эти операции под ложным флагом, все эти провокации с целью создания оправданий – все это уже готовится. Но вы слышали, что президент Байден сказал на днях: мы считаем, что президент Путин принял решение [о вторжении], но пока танки действительно не едут, а самолеты не летят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия еще разубедить президенту Путина не доводить это дело до конца. Президент Байден готов в любой момент вступить в контакт с президентом Путиным в любом формате, если это поможет предотвратить войну”, – сказал он.

Глава американской дипломатии напомнил, что предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову провести нашу встречу на следующей неделе в Европе.

“План по-прежнему состоит в том, чтобы сделать это, если тем временем Россия не вторгнется”, – заявил Блинкен.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. США, НАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Блинкен 19 февраля заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—