Антонов: Призывы сотрудничать по вооружению не должны звучать на фоне усиления НАТО

Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в Facebook.

«Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах», – говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия.

Он подчеркнул, что РФ и США имеют равные права в сфере безопасности, а «военная машина» НАТО при этом подошла к границам России, информирует РИА «Новости».

По словам Антонова, «началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии».

Также он добавил, что РФ не стремится дестабилизировать США или Украину.

«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. РФ не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», – приводит его слова дипмиссия.

Также он подчеркнул, что размещение российской армии внутри страны не касается США.

«Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет», – указал посол.

Он подчеркнул, что «российские войска находятся на нашей суверенной территории» и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям РФ по безопасности.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.

В четверг Москва передала приглашенному в МИД РФ послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт РФ – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для РФ принципиальное значение.