 

В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения

20.02.2022, 21:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.

Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Мнения: Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

08.02 / Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами

29.04 / Mitsubishi подняла цены на три модели в РФ в апреле 2021 года

15.01 / Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России

20.08 / В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

31.08 / Кушнер: мир между Израилем и ОАЭ отвечает устремлениям их народов

24.07 / Администрация морских портов объявила тендер по подъему танкера Delfi в Одессе

30.12 / В Днепропетровской области фиктивно трудоустраивали граждан и оформляли ссуды по их документам – МВД

17.11 / Байден нашел способ получать данные разведки США

29.12 / Guardian – учёные установили — причиной массовой гибели птиц в США стал голод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика