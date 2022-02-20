Обезвреживание мусора на полигоне МПБО-2 в Янино может сопровождаться рядом нарушений

Подконтрольный Смольному мусороперерабатывающий завод МПБО-2 начал обезвреживание горы мусора, скопившейся за несколько лет на площадке в Янино. Об этом рассказал директор предприятия Александр Лапченко.

По его словам, полезные ресурсы будут отобраны и отправлены на переработку в биобарабаны для получения компоста. Также он гарантировал, что хвосты транспортируют на полигоны. Процесс уже запущен, но пока в тестовом режиме.

Данный объект известен тем, что предыдущее руководство завода скопило на нем свыше 42 тысяч тонн отходов. Гора мусора негативно сказывалась на окружающей среде и отравляла едким запахом жителей близлежащих жилых комплексов. Все это стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства МПБО-2.

Два года назад сотрудники Росприроднадзора по СЗФО инспектировали предприятие и выявили ряд нарушений. В частности, выяснилось, что после переработки отходы 4-5 класса опасности приобретали 3-й класс, то есть оставались опасными для человека.

Как считает Сергей Виноградов, возглавляющий экологическую организацию «Зеленый фронт», всему виной – дефицит работников для выборки фракций. Работало всего две линии по сортировке вместо четырех, поэтому на выходе из биобарабанов получался непригодный для чего-либо компост. Принимать это вещество большинство полигонов отказывалось, поэтому его стали не совсем законно вывозить на рекультивируемый полигон «Новоселки». Также неоднократно происходили возгорания мусорной кучи при невыясненных обстоятельствах.

Все это заставляет усомниться, что МПБО действительно начнет заниматься переработкой отходов в соответствии с технологиями. Тем более есть вероятность, что предприятие будет использовать мощности компании «Эко Лэнд». Это подрядчик «Невского экологического оператора», замеченный в сбросе отходов в непредназначенных для этого местах.

Напомним, в начале текущего года в Петербурге стартовала мусорная реформа. У главы города Александра Беглова и его подчиненных было три года на подготовку. Однако этого времени им не хватило, из-за чего контейнерные площадки во многих дворах завалены мусором.