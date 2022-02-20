На рыбалке в Бурятии погибли трое мужчин

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел троих мужчин на льду озера Котокель в Прибайкальском районе Бурятии, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«20 февраля днем на льду озера Котокель возле одноименной деревни в палатке обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК РФ по Республике Бурятия проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, 19 февраля днем трое жителей Улан-Удэ на автомобиле одного из них поехали на рыбалку на озеро Котокель. «На месте, заехав на лед, они поставили палатку, разместились в ней и зажгли внутри газовую горелку. Ночью на лед приехала еще одна группа рыбаков. Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, машина занесена снегом, но не придали значения. К полудню они решили проверить палатку и в ней обнаружили тела мужчин. Также внутри ощущался стойкий запах бытового газа», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте происшествия внутри палатки нашли пластиковую бутылку, наполненную жидкостью с характерным запахом спирта. Видимых телесных повреждений у рыбаков не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинские исследования. Также проводятся другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что следователи в Норильске проводили проверку по факту гибели трех мужчин во время рыбалки на реке Норильская. По предварительным данным, причиной трагедии стали сложные погодные условия.