Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

“Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждали “актуальные проблемы гуманитарного характера и пути их решения”.

“Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Зеленский принял участие в конференции. Он выступил с речью и встретился с рядом иностранных политиков, среди которых вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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