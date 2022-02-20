 

Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

20.02.2022, 0:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждали “актуальные проблемы гуманитарного характера и пути их решения”.

“Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Зеленский принял участие в конференции. Он выступил с речью и встретился с рядом иностранных политиков, среди которых вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Украина отметила день независимости концертами и маршем непокорённых

21.05 / Шапша предложил Маску Калужскую область под открытие производства

28.07 / Россия и США запланировали совместные учения в районе Берингова пролива

20.12 / Нидерланды запретили авиарейсы из Великобритании из-за мутации COVID-19

12.06 / Канада отказалась от партии COVID-вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на производстве

10.02 / Минск предупредил посла Украины о возможности ответа из-за инцидента с флагом

02.12 / В Армении отменили запрет на митинги

04.08 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

18.11 / Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»

23.11 / Глава штаба Байдена анонсировал первые назначения в новую администрацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика