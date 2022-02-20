 

Язык программирования Kotlin активно распространяется по миру

20.02.2022, 0:44, Новости дня
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Нововведение было создано в Санкт-Петербурге в 2011 году. На данный момент отечественное изобретение имеет пятимиллионную базу пользователей. Также стало известно, что язык программирования активно изучается в 200 мировых институтах. Использование Kotlin – важное достижение российских специалистов и большой шаг в развитии IT-технологий страны.

Над созданием трудилась команда из десяти российских программистов. Главной их целью было формирование более удобного и безопасного языка программирования, чем Java. И, как показывает статистика, команде удалось достичь желаемого: на данный момент Kotlin – один из ведущих языков программирования в мире.

По итогам 2021 года было выяснено, что количество разработчиков, активно использующих язык в работе, превысило 5 миллионов человек.



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