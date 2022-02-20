 

Компания OPPO анонсировала выход новых смартфонов Find X5 Pro в двух вариантах

20.02.2022, 0:44, Новости дня
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Компания выложила несколько тизеров, на которых красуются новенькие флагманские гаджеты Find X5 Pro. Стало известно, что смартфон выйдет в продажу в двух вариациях. Различия между ними коснутся процессоров.

Первый вариант – OPPO Find X5 Pro. В основе смартфона лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Однако клиентов китайской компании ждет и вторая версия Find X5 Pro Dimensity Edition с системой на кристалле MediaTek Dimensity 9000. Вторая версия смартфона вряд ли выйдет во всем мире, поэтому ожидать ее стоит только на китайском рынке электроники.

Экранная панель телефона на 6,7 дюйма, выполненная по современной технологии, и дисплей, поддерживающий разрешение в 3216 х 1440 пикселей подарят красивую и крупную картинку. Аккумулятор смартфона имеет ёмкость в 5000 мАч. Планируемая дата анонса новинок – 24 февраля 2022 года.



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