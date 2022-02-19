Возбуждено дело после обстрела Ростовской области с территории Украины

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинский военных формирований, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 19 февраля неизвестные, используя реактивную систему залпового огня с территории Украины, обстреляли приграничные территории Ростовской области.

Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы, а другой разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий.