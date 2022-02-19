Ученые рассчитали радиус протона

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19.02.2022, 11:10, Новости дня
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В ходе недавнего исследования коллектив специалистов из Боннского университета и Технологического университета Дармштадта смог рассчитать радиус протона. Он оказался меньше, чем предполагалось ранее. Все это время специалисты оперировали неточным значением.

Для вычисления радиуса частицы эксперты воспользовались методом, который в науке называется упругим рассеянием. Процесс похож на столкновение шариков. В процессе эксперимента протон сталкивали с электроном. На основе частоты столкновений и был вычислен радиус.

Выяснилось, что протон немного меньше, чем думали ученые. Его радиус составляет 0,84 фемтометра, а ранее предполагалось, что значение находится в пределах 0,88 фемтометра.



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