В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 67,7 тыс. человек

Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу – 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране привито 15 667 268 человек, первую дозу получили 15 667 266 человек, две дозы – 15 100 993 человека, дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080.

В общей сложности в Украине сделали 31 450 678 прививок.

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На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 18 февраля делали 959 мобильных бригад, также работали 3295 пункта и 421 центр вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

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