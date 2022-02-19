Попова сравнила ситуации с COVID-19 в РФ и Донбассе

В регионах Донбасса сложилась «не самая благополучная» ситуация с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону.

Попова сказала, что в Донбассе «эпидситуация тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас», а объем тестирования там и в РФ несопоставим. Она также отметила, что обеспечить соблюдение санитарных требований «в толпе не представляется возможным», как и проводить на границе тестирование беженцев на коронавирус. По ее словам, «проводить тестирования нужно в местах проживания», то есть в пунктах временного размещения. В течение двух дней в Ростовскую область будет поставлен необходимый запас тест-систем.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что «необходимо организовать учет беременных, инвалидов и грудных детей в местах пересечения границы». Она подчеркнула, что эти группы требуют особых условий проживания, передает РИА «Новости».

Напомним, в Ростовскую область «для организации приема граждан» ДНР и ЛНР прибыли рабочая группа МЧС РФ во главе с врио министра Александром Чуприяном, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава. Чуприян провел совещание, в котором приняли участие представители МЧС ЛНР и ДНР.