 

Ростовская область получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

19.02.2022, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для выплат беженцам из Донбасса, которые получат по 10 тыс. рублей, Ростовская область получила 5 млрд рублей, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

На совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который прибыл в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, Гуськов сообщил, что «федеральные средства» получены и «доведены до министерства труда», передает РИА «Новости».

Гуськов сообщил, что в пунктах временного размещения в Ростовской области пока находятся около 373 человека, из них 177 детей. Через КПП в Ростовскую область из Донбасса «прошли 1157 человек, из них 363 ребенка».

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию. Президент РФ Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

27.08 / Смартфоны iPhone 13 подорожают в 2022 году

31.07 / Нарышкин рассказал о работе Путина с документами Службы внешней разведки

07.07 / Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, Зеленский снова бы победил Порошенко – опрос

22.07 / Памятник Александру Невскому планируют открыть осенью на берегу Чудского озера

30.10 / “Копия Гаги”, “Богиня”. Дорофеева оголилась на камеру

05.08 / “Ух, хороша”, “Скатертью обмоталась зачем?”, “Царица морей”. Каменских в томных позах позировала в светлом бикини

04.08 / Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

03.10 / Исмаилова арестовали после подачи прошения о политическом убежище

09.01 / Ошибки австрийского правительства при начале вакцинации непростительны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика