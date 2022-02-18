 

В Донецке включили сирены гражданской обороны. Видео

18.02.2022, 18:54, Новости дня
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Оповещение населения началось после заявления главаря “ДНР” Дениса Пушилина об эвакуации жителей города в РФ.

“РИА Новости” опубликовало в Telegram несколько видео из Донецка, в которых слышна сирена.

Украинское издание “Сегодня”, ссылаясь на жителей города, сообщило в Telegram, что в 16.27 сирены перестали гудеть.

Местные жители предположили, что это была проверка сирен, отметило “Сегодня”. Они рассказали, что оповещение включили после заявления о возможной эвакуации.

“Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно”, – уточнила дончанка, попросившая не называть ее имя.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей не подконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся “из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения”.

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. “Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией”, – заявлял Залужный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что не знает, “что творится сейчас у Пушилина”, он добавил, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.

Власти граничащей с Донецкой областью Украины Ростовской областью РФ также заявили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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