 

Нидерланды передадут Украине партию оборонного вооружения. В нее войдут снайперские винтовки и радары

18.02.2022, 18:54, Новости дня
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Отмечается, что Нидерланды передадут Украине 100 снайперских винтовок с боеприпасами, три тысячи боевых касок, две тысячи противоосколочных жилетов, радары для определения местоположения вражеской артиллерии и 30 детекторов для обнаружения наземных и морских мин.

Таким образом Нидерланды ответили на просьбу Украины о военной поддержке.

Передачу Нидерландами партии вооружения оборонного назначения подтвердил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения”, – написал Шмыгаль.

Щиро вдячний ПМ Марку Рютте @MinPres та Уряду * за важливе рішення надати * озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 18, 2022

Контекст:

Нидерланды поддерживали Германию, которая блокировала запрос Украины о поставках оборонительного вооружения через НАТО. В частности, в мае 2021 года представители Германии и Нидерландов в совете Агентства НАТО по поддержке и поставкам заблокировали продажу Украине американских винтовок.

В январе 2022 года в новом правительстве Нидерландов заявили о готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 2 февраля на совместном брифинге с Рютте в Киеве, что все вооружение, которое Украине поставляют западные партнеры, необходимо для защиты.  

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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