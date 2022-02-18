 

Потерпев поражение в борьбе со снегом, Смольный впадает в крайности и закупает бесполезное и дорогое оборудование

18.02.2022, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смольный решил направить бюджетные средства на закупку баснословно дорогих устройств для расчистки льда – «Ледокол». Об этом в интервью СМИ заявил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комблага Вадим Мизюкин.

Стоимость одного такого аппарата оценивается в 100 тыс. рублей. Причём его эффективность, по признанию чиновника, немногим превышает эффективность лома, который до сих пор пользуют дворники в своей работе.

«Сама технология интересна, она перспективна, но с той скоростью, с какой они проходят ледяные образования, она немногим превышает лом, понятно здесь махать не нужно, а только везти тележку», – заявил Мизюкин.

Таким образом, в следующем сезоне может повториться ситуация, когда администрация губернатора Александра Беглова потратила значительные средства на подготовку к зимнему сезону, но не сумела организовать работу коммунальных служб. И это в результате привело к снежному коллапсу.

Осенью 2021 года Беглов лично заявлял о полной готовности Петербурга к зиме, а затем в Смольном начали сетовать на острую нехватку снегоуборочной техники и дворников. Дефицит подсобных рабочих, которые и должны использовать «Ледокол», составляет в 12 тыс. человек.

Вместо того чтобы решать системные проблемы, администрация Беглова решила потратить немалые бюджетные средства на закупку дорогостоящих аппаратов, при помощи которых расчистить город от снега и наледи точно не получится.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Украинские легкоатлеты Рыжикова и Проценко завоевали медали в финале сезона “Бриллиантовой лиги”

24.04 / Одесская область с 25 апреля выйдет из “красной” зоны

21.07 / В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

06.10 / Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

01.01 / Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек

27.09 / Экономика: Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

07.07 / Набсовет “Нафтогазу” не стал принимать решение по отстранению Витренко и выразил “глубокую обеспокоенность” ситуацией

30.06 / Замначальника управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

29.08 / Бастрыкин поручил проверить отчуждение госакций БСК

07.02 / Экс-глава Армении раскрыл выгоду Еревана от взаимодействия с Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика