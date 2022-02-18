Потерпев поражение в борьбе со снегом, Смольный впадает в крайности и закупает бесполезное и дорогое оборудование

Смольный решил направить бюджетные средства на закупку баснословно дорогих устройств для расчистки льда – «Ледокол». Об этом в интервью СМИ заявил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комблага Вадим Мизюкин.

Стоимость одного такого аппарата оценивается в 100 тыс. рублей. Причём его эффективность, по признанию чиновника, немногим превышает эффективность лома, который до сих пор пользуют дворники в своей работе.

«Сама технология интересна, она перспективна, но с той скоростью, с какой они проходят ледяные образования, она немногим превышает лом, понятно здесь махать не нужно, а только везти тележку», – заявил Мизюкин.

Таким образом, в следующем сезоне может повториться ситуация, когда администрация губернатора Александра Беглова потратила значительные средства на подготовку к зимнему сезону, но не сумела организовать работу коммунальных служб. И это в результате привело к снежному коллапсу.

Осенью 2021 года Беглов лично заявлял о полной готовности Петербурга к зиме, а затем в Смольном начали сетовать на острую нехватку снегоуборочной техники и дворников. Дефицит подсобных рабочих, которые и должны использовать «Ледокол», составляет в 12 тыс. человек.

Вместо того чтобы решать системные проблемы, администрация Беглова решила потратить немалые бюджетные средства на закупку дорогостоящих аппаратов, при помощи которых расчистить город от снега и наледи точно не получится.