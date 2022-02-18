 

Власти: Погибшая из-за падения льда с крыши проигнорировала меры безопасности

18.02.2022, 18:02, Новости дня
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В Восточном Измайлове женщина погибла от падения наледи с крыши дома, она проигнорировала меры безопасности и пошла через огороженную зону, сообщила пресс-служба префектура ВАО Москвы.

«Сегодня на Востоке столицы по адресу: 13-ая Парковая улица, дом 11 проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. Работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство», – говорится в сообщении на сайте администрации округа.

Указано, что женщина, не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась.

Ранее подмосковные следователи начали проверку после падения льда, из-за чего пострадала женщина и двое детей. Инцидент произошел недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, который помог женщине и вызвал скорую помощь.



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