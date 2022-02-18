 

Путин: РФ будет поступать так, как считает нужным

18.02.2022, 18:02, Новости дня
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Россия будет ориентироваться на национальные интересы, и поступать так, как считает нужным, сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», – цитирует ТАСС Путина.

До этого Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и чем раньше, тем лучше.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились около 2,5 часов.

Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.



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