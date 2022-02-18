 

Патрушев: Массовое привлечение мигрантов создает неконкурентные условия

18.02.2022, 16:34, Новости дня
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Массовое привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по видеосвязи о ситуации в регионах Уральского федерального округа.

Как отметил Патрушев, «негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности», передает ТАСС.

«При этом в ряде отраслей экономики, таких как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг – в результате массового привлечения гастарбайтеров формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», – добавил он.

По информации секретаря Совбеза, в вахтовых городках Уральского федерального округа сконцентрировано порядка 100 тыс. иностранных граждан.

«Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев.

По мнению политика, имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики «оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе».

Тем временем в Кремле заявили, что тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие мигранты заслуживают депортации из России.



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