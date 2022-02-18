 

Беглов проявляет безразличие к указаниям из Москвы

18.02.2022, 14:16, Новости дня
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Массовые жалобы петербуржцев президенту РФ Владимиру Путину на беспредел, творящийся в Северной столице, были переданы Москвой в Смольный с пояснением, что это его зона ответственности. Однако губернатор Александр Беглов до сих пор не начал принимать реальных мер по всем наболевшим вопросам, создавая лишь эффект бурной деятельности или просто игнорируя требования главы государства. «Ощущение безнаказанности» у Беглова могло возникнуть из-за невозможности прямого контроля действий Смольного.

Снежный беспредел

Конец ноября в Петербурге стал началом беспредела Жилкомхоза, который продолжается до сих пор: льдины срываются с крыш, снежные горы вперемешку с реагентами скрывают под собой большую часть города, чередующиеся оттепели и похолодания продолжают уничтожать остатки дорожного покрытия.

К общему потоку жалоб присоединился народный артист РФ Иван Краско. Кремль принял обращение, но отметил, что подобными вопросами обязан заниматься непосредственно губернатор региона. Беглов же вместо решения проблемы смог только возложить ответственность за якобы платное написание претензий к уборке снега и мусора на мифическую «полукриминальную структуру».

Тотальный запрет или безумие

Отсутствие логики как таковой в ходе антиковидной кампании Смольного привело к банкротству многих предпринимателей. Бизнес-сообщество города-миллионника пыталось призвать чиновников к диалогу, но игнорирование обращений заставило пожаловаться в Москву. Главы компаний надеялись на начало совместной работы после обращения в Кремль, но преимущественное право региональных властей устанавливать ограничения не позволило федеральному центру что-либо скорректировать.

Строительные «прения»

История вокруг создания археологического музейного комплекса СМИ также считают показательной. По поручению Владимира Путина и учитывая интересы петербуржцев, губернатор должен сохранять историю Охтинского мыса. Беглов даже согласился с этим, но выделил под строительство масштабного комплекса всего 1,5 тыс. квадратных метров, отдав частным застройщикам оставшуюся часть участка под офисные центры.

Не лучше дело обстоит и с историческим центром. Предприниматели Санкт-Петербурга пытаются спасти разрушающийся памятник архитектуры Апраксин двор. Президенту РФ было направлено более 120 подписей с просьбой проконтролировать реконструкцию памятника в исторической части города из-за постоянного самоустранения Смольного от решения вопроса. Но «Апрашка» продолжает приходить в упадок, оставаясь центром незаконной торговли и магнитом для нелегальных мигрантов.

Отсутствие санкций со стороны Москвы и невозможность прямого воздействия на работу Смольного привели к кризису власти в Северной столицы. У губернатора появилось чувство безграничной власти и безнаказанности.



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