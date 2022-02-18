 

Трамп опубликовал первое сообщение в новой соцсети Truth Social

18.02.2022, 14:14, Новости дня
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в своей соцсети, получившей название Truth Social.

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», – сообщил экс-президент, фотографией чего поделился его сын Дональд Трамп-младший в своем аккаунте Twitter, подписав ее «Время для правды».

Ранее компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group сообщила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social (соцсеть «ПРАВДА»).

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что «недостаточно просто запустить новую соцсеть. Нужно посмотреть, не заблокируют ли ее IT-гиганты на платформах приложений, а также способна ли она привлечь многомиллионную аудиторию».



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