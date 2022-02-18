Глава Закарпатской области назвал россиян братьями украинцев

Глава закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита назвал россиян братьями украинцев, кабинет министров Украины изучит его заявление и примет меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство РФ на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на интернет-изданею «Цензор.НЕТ».

При этом Шмыгаль заявил, что правительство изучит данное заявление и будет принимать соответствующие меры. «Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры», – добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, «потерял» половину страны. Парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.