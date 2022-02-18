 

Глава Закарпатской области назвал россиян братьями украинцев

18.02.2022, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита назвал россиян братьями украинцев, кабинет министров Украины изучит его заявление и примет меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За этим следит Россия. Хотя там проживают и наши братья, это наши братья, действительно. Но руководство РФ на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на интернет-изданею «Цензор.НЕТ».

При этом Шмыгаль заявил, что правительство изучит данное заявление и будет принимать соответствующие меры. «Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры», – добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, «потерял» половину страны. Парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В Эстонии создали спрей от коронавируса

21.09 / Минздрав назвал предварительную причину смерти студента в Киевской области после вакцинации

29.01 / Кроссоверы Geely подорожали в РФ на 5-20 тысяч рублей

28.01 / Инвесторы проигнорировали идею Смольного с торгами «Рубль за метр»

18.06 / “У меня была цель и я понимала, что хочу добиться ее”. Каменских рассказала, как реагировала на предложения заняться интимом за деньги

28.01 / Зеленский подписал указ о введении санкций против России

03.02 / Псаки перепутала космические силы ВС США с самолетом

01.08 / “Путин вступает в игру”. Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК “Вагнер” может завершиться аннексией Беларуси

19.12 / Общество: Российскую космонавтику спасают американскими покрывалами

31.08 / Подъем танкера Delfi не повлек загрязнения Черного моря – Малеваный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика