 

Родителей истощенных близнецов арестовали в Москве

18.02.2022, 14:14, Новости дня
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Суд арестовал родителей маленьких близнецов, найденных истощенными в квартире в Москве: им предъявили обвинение в покушении на убийство малолетних, сообщила столичная прокуратура.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже суд также арестовал до 16 апреля 43-летнего мужчину, отца детей. Следователи предъявили отцу и матери братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла дело под личный контроль.

По данным правоохранителей, они с супругой не заботились о детях, полноценно не кормили и не следили за их здоровьем. В результате близнецы в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее в городском департаменте труда и соцзащиты Москвы заявили, что место жительства братьев-близнецов определят после их выписки из больницы.

Напомним, двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мать близнецов заявила, что ухаживала за своими детьми, она сообщила, что у одного из них – порок сердца. В СК отмечали, что родители детей «систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни».

Обоих родителей, оставивших голодными близнецов в столице, лишили родительских прав, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.



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