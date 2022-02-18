 

Мозговая о скандале с нацотбром на “Евровидение 2022”: Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться

18.02.2022, 12:48, Новости дня
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По словам Мозговой, организаторы украинского нацотбора должны были перед началом конкурса проверить всех участников относительно соответствия правилам, которые они установили.

“Менеджмент, вот весь этот оргкомитет конкурса, должен подать в отставку – все дружно написали заявления и сказали: “Извините”. Общественное должно извиниться перед обществом за то, что такой бардак произошел. Четно говоря, не знаю, как выходить из ситуации, но начать надо с извинений и отставок”, – заявила она.

По словам Мозговой, организаторы нацотбора в будущем также должны отказаться от участия жюри в конкурсе.

“Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на “Евровидении”. На сегодня это будет справедливая история, – отметила эксперт. – Когда сидит жюри и что-то этим людям на сцене рассказывает… Особенно, по средине этот. Не знаю, как там его фамилия (Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, – “ГОРДОН”). Да ты кто вообще такой? Какое ты имеешь право что-то там рассказывать? Больше скажу. Даже Руслана и Джамала, которые победили, на сегодняшний день ничего не могут им посоветовать, потому что они были своевременные в тот самый момент, когда победили. А сегодня ситуация изменилась”.

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Паш с композицией “Тіні забутих предків” стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. 

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на “Евровидении 2022”. Спустя несколько часов Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на “Евровидении 2022” группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

Перед этим, 16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети “ВКонтакте” фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году. 

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что Псюк в прошлом употреблял наркотики. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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