Мозговая о скандале с нацотбром на “Евровидение 2022”: Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться

По словам Мозговой, организаторы украинского нацотбора должны были перед началом конкурса проверить всех участников относительно соответствия правилам, которые они установили.

“Менеджмент, вот весь этот оргкомитет конкурса, должен подать в отставку – все дружно написали заявления и сказали: “Извините”. Общественное должно извиниться перед обществом за то, что такой бардак произошел. Четно говоря, не знаю, как выходить из ситуации, но начать надо с извинений и отставок”, – заявила она.

По словам Мозговой, организаторы нацотбора в будущем также должны отказаться от участия жюри в конкурсе.

“Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на “Евровидении”. На сегодня это будет справедливая история, – отметила эксперт. – Когда сидит жюри и что-то этим людям на сцене рассказывает… Особенно, по средине этот. Не знаю, как там его фамилия (Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, – “ГОРДОН”). Да ты кто вообще такой? Какое ты имеешь право что-то там рассказывать? Больше скажу. Даже Руслана и Джамала, которые победили, на сегодняшний день ничего не могут им посоветовать, потому что они были своевременные в тот самый момент, когда победили. А сегодня ситуация изменилась”.

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Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Паш с композицией “Тіні забутих предків” стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на “Евровидении 2022”. Спустя несколько часов Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на “Евровидении 2022” группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе.

Перед этим, 16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети “ВКонтакте” фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что Псюк в прошлом употреблял наркотики.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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