“За майбутнє” изнутри расшатывает “Слугу народа” в Полтавской области – СМИ

Журналист отмечает, что в команде “Слуги народа” в Полтавской области “уже давно продолжаются нешуточные “войны” и “серьезное обострение этого конфликта”состоялось совсем недавно – сразу же после обнародования видео ДТП с участием Трухина. Издание напомнило, что 2 февраля группа из трех нардепов и шести депутатов Полтавского облсовета от “Слуги народа” выступила с требованием лишить Трухина депутатского мандата, а пострадавшего в аварии пассажира машины Трухина главу областной фракции “СН” Фахраддина Мухтарова отстранить от руководящей должности. Это заявление, по мнению автора статьи, стало проявлением “борьбы за власть между различными внутрипартийными группами в “СН”, медленно, но верно расшатывающей президентскую и партийную вертикаль”.

По данным Ткачука, такая инициатива исходит от части фракции “Слуги народа” в парламенте, которая “ассоциируется с группой “Приват” – это Алексей Мовчан, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, которые своим выдвижением обязаны нардепу из “За майбутнього” Юрию Шаповалову. Используя ситуацию с Трухиным, “фронда Шаповалова” получала шанс на усиление своих позиций в Полтавской области, говорится в статье.

“Но эти шансы ничего бы не стоили, если бы заодно с Трухиным они не потребовали наказать и ехавшего с ним главу фракции “СН” в Полтавском облсовете Фахраддина Мухтарова. И вот тут как раз все совсем не так ясно и однозначно, как с Трухиным. Во-первых, каким образом пассажир на заднем сидении может быть причастен к ДТП, жертвой которого оказался? К тому же, Мухтаров утверждает, что еще в конце прошлого года – задолго до появления скандального видео – сообщил коллегам по фракции о своем намерении оставить должность по состоянию здоровья, о чем, кстати, написал на своей странице в Facebook. То есть, громкое требование об отставке выглядит, скажем так, не совсем обоснованным. Особенно, если еще учесть однозначно негативную оценку Мухтаровым поведения Трухина после ДТП”, – отмечает издание.

Журналист считает, что цель “группы Шаповалова” – перехват контроля над фракцией в облсовете.

“В случае успеха “приватовцы” получат серьезное влияние в области и могут переформатировать под “За майбутнє” коалицию. Поэтому “фронда Шаповалова” и осталась недовольна тем, что Мухтаров оставил должность главы фракции, но вместо него фракцию в статусе врио возглавила Людмила Мирошниченко, не принадлежащая к их группе”, – пишет он, отмечая, что сейчас противостояние внутри полтавских слуг и “несколько приутихло из-за угрозы российского вторжения”.

“Но можно не сомневаться, что после того, как вероятность большой войны перестанет быть вопросом номер один в политической повестке дня, “шаповаловцы” продолжат качать ситуацию с целью получения контроля над фракцией и облорганизацией. Если им это удастся, то с большой степенью вероятности можно предположить, что следующим ходом “приватовской” части “СН” и “За майбутнього” на Полтавщине будет борьба за место главы облсовета. И создание полноценного центра влияния”, – говорится в статье.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин обещает, что “поговорит” с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

2 февраля глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы.

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