Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет “чисто и качественно”

“И на этом, наверное, стоп. Я очень люблю, как [фронтвумен группы The Hardkiss] Санина поет – потому что она поет чисто и качественно”, – рассказала артистка.

“А больше никто в Украине не поет чисто и качественно?” – уточнила у Каминской ведущая.

“Я скажу, что Санина поет чисто и качественно. И я”, – ушла от ответа артистка.

По словам Каминской, она также слушает песни первого состава выступающей в РФ украинской группы Artik & Asti.

“Их можно назвать нашими? Я слушаю песню “Феникс” – недавно у меня было плачевное состояние, слезу пустила”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Наше Радіо / YouTube

Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

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