Захарова задалась вопросом об источнике фейков для Белого дома о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении РФ на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.

«Ссылки (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен) Псаки, (представителя Госдепа Неда) Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?», – написала Захарова в Telegram.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

В тот же день, по сообщениям СМИ, президент США Джо Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.

После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок: теперь «вторжения» следует ждать после 20 февраля. Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.

Между тем газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон, а постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у Москвы планы напасть на Украину, заявила, что РФ «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.