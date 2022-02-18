Канада договорилась о путях отхода для своих граждан с Украины

В офисе главы МИД Канады Мелани Жоли сообщили, что Оттава обеспечила пути отхода с Украины для своих граждан в случае военного вторжения России. Как передаёт «Корреспондент», канадская сторона получила заверения от коллег в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, что канадцы, которые будут покидать Украину, смогут беспрепятственно въехать в эти страны.



AP

Правительство Канады обеспечило пути отхода с Украины для своих граждан в случае военного вторжения России. Как передаёт «Корреспондент», в офисе главы МИД Канады Мелани Жоли сообщили, что министр получила заверения от коллег в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, что канадцы, которые будут покидать Украину, смогут беспрепятственно въехать в эти страны.

Аналогичные гарантии Канада хочет получить от Молдавии и ведёт переговоры с коллегами из Кишинёва.

«Мы знаем, что РФ сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной. Угроза реальна и неизбежна», — подчеркнула Джоли в заявлении для СМИ.

Отмечается, что на данный момент около 800 граждан Канады официально заявили о своём пребывании на территории Украины. По мнению канадских властей, их гораздо больше.