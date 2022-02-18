Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпиаде

Фристайлист Сергей Ридзик стал третьим в соревнованиях по ски-кроссу и принес сборной РФ 27-ю награду на Олимпийских играх в Пекине.

Победил швейцарец Райан Регез. Второе место занял его соотечественник Алекс Фива, передает РИА «Новости».

Ридзик является бронзовым призером Игр-2018 в этой дисциплине, на счету 29-летнего фристайлиста одна победа и две серебряные медали на этапах Кубка мира.

Теперь в активе российской команды на Олимпийских играх в Пекине 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. По общему числу медалей россияне уступают только норвежцам (29), которые лидируют в общем зачете (14 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых наград). Также в тройке идут немцы (10-7-5) и американцы (8-8-5).

Ранее глава Федерации фристайла РФ (ФФР) Алексей Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) из-за низких оценок Анастасии Таталиной на Олимпийских играх в Пекине.