 

Задержан второй участник нападения на полицейских в метро Москвы

18.02.2022, 9:44, Новости дня
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Правоохранители задержали второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро «Тульская», сообщила глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене», – передает ТАСС слова Ивановой, добавившей, что это молодой человек 2003 года рождения.

Ранее Иванова рассказала, что два пассажира московского метро на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), по данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.



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