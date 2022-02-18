Украинские силовики обстреляли ЛНР 29 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки, 17 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации представительства ЛНР, обстрелам подверглись населенные пункты Кряковка, Сокольники, Золотое-4, Золотое-5, Станица Луганская, Веселенькое, Луганское, Нижнее Лозовое, Донецкий, Старый Айдар, Раевка, Крымское, Новотошковское, Светлодарск, Лозовое, Ольховое, Николаевка, Шишково, Трехизбенка, Славяносербск, Песчаное, Обозное, Троицкое, Веселогоровка, Широкое, Христовое, Голубовское, Попасная, Калиново-Борщеватое, Малиновое, Геевка.

В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов, уточнила пресс-служба представительства.

Украинские силовики использовали минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9, автоматические станковые гранаты АГС-17, крупнокалиберный пулемет, минометы калибра 82 мм, боевые машины пехоты, артиллерийское орудие 122 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, сообщили в пресс-службе.

Напомним, народная милиция Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков.