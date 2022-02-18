 

Итальянское круизное судно загорелось у берегов Греции

18.02.2022, 7:28, Новости дня
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На итальянском круизном судне Euroferry Olympia у берегов Греции в Ионическом море произошел пожар. На борту находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажа, сообщают информационные агентства.

Судно загорелось у греческого острова Корфу, когда совершало рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. К Euroferry Olympia направлены патрульные катера и буксиры, они должны помочь эвакуировать пассажиров. О пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.



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