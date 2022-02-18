 

В МИДе объяснили падение сайта ведомства после публикации ответа США по безопасности

18.02.2022, 6:44, Новости дня
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Страница Министерства иностранных дел РФ в Сети не функционирует уже на протяжении часа, сообщили в дипломатическом ведомстве.

«Сайт не работает уже час, причина – некачественная работа технических служб», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Журналисты отмечают также, что в последнее время перебои в функционировании сайта наблюдаются регулярно.

Ранее МИД РФ опубликовал одиннадцатистраничный документ с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Пользователи сделали предположение, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с соответствующей информацией.



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